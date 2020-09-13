Более половины жителей ЕАО уже приняли участие в выборах губернатора Фото: Виктор ЧЕРНЕНКО

Избирательная комиссия ЕАО воздерживается от комментариев по явке граждан на избирательные участки. Как сообщила корреспонденту "КП" - Хабаровск" заместитель областной избирательной комиссии Светлана Петухова, информирование граждан об итогах выборов "будет произведено в свое время". Вместе с тем, официальные данные все же есть.

- По состоянию на 12 часов участие в голосовании приняли 62,97% избирателей, - рассказали в пресс-службе правительства ЕАО. - В абсолютных цифрах это 79 529 человек.

Наиболее политически активными являются жители Смидовичского района здесь явка составила 79.58%. Меньше всего - в столице ЕАО, только 53,95% жителей Биробиджана исполнили свой гражданский долг.

Напомним, выборы губернатора проходят в ЕАО третий день. За период 11 - 12 сентября свой выбор сделали более половины жителей области.