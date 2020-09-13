В Хабаровском крае активно размножаются аисты ФОТО: "Заповедное Приамурье"

В Хабаровском крае растет популяция аистов. Как отмечают в ФГБУ «Заповедное Приамурье» отчасти этому способствовали прошлогодние паводки. Многоводье положительно сказалось на численности краснокнижных птиц, количество пищи увеличилось. Число пар увеличилось – возросло и число кладок. Обычно размер кладки – 2-4 яйца, в этом году ученым удалось обнаружить пять, а самое «многодетное» семейство вывело сразу шесть птенцов.

По предварительным данным, в природном парке «Шереметьевский» в Вяземском районе число жилых гнезд возросло до 33, раньше было 28. Всего на территории края размножается минимум около 100 пар.

Гидрологическая обстановка, сложившаяся в этом году также благоприятна для пернатых. Молодые аисты уже в августе начали миграцию и сейчас хорошо себя чувствуют на территории северного Китая.