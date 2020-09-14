В Хабаровском крае сократилось поголовье оленей ФОТО: Вороной Руслан

В Хабаровском крае обсудили реализацию государственной политики правительства края в отношении коренных малочисленных народов, проживающих на территории региона. Участники заседания - обновленный состав коллегии регионального минприроды.

- В рамках краевой программы ежегодно выполняют около 40 мероприятий по защите традиционного образа жизни, хозяйственной деятельности коренных малочисленных народностей Севера. Особое внимание уделяют рыболовству, охоте и оленеводству, - рассказали в краевом минприроды.

Отметим, что в регионе со следующего года объемы выделяемых КМНС тихоокеанских лососей дифференцируют от 50 до 200 килограммов на человека. В отрасли традиционного рыболовства за последние годы общины создаются с целью получить рыболовные участки для использования в личных целях. Увеличилось число охотников на фоне сокращения популяций лимитируемых видов охотничьих ресурсов. Поголовье оленей с 2012 года сократилось на 25 процентов, несмотря на господдержку в размере 15,5 миллиона рублей.