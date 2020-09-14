Экс-губернатор Хабаровского края не вышел к членам ОНК Москвы ФОТО: Следственный комитет РФ

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не вышел к членам ОНК Москвы. Очередная встреча должна была состояться вчера, 13 сентября. Как сообщила Ева Меркачева в своем аккаунте в Instagram, с бывшим главой региона у них была договоренность - если он не выйдет, значит что-то случилось.

- Сам факт, что к нему не пускают, странный. Мы должны убедиться, что у него все в порядке, действительно ли приходил к нему кто-нибудь и спрашивал, хочет ли он поговорить с членами ОНК, - рассказывает Ева Меркачева, член ОНК города Москвы.

Ева Меркачева считает незаконным лишение права доступа в камеры. Также она добавила, что уже сняли ограничительные меры, и почему не пускают к арестантам - непонятно. В связи с этим члены ОНК города Москвы намерены обратиться в прокуратуру, ссылаясь на нарушение федерального закона «Об общественном контроле».