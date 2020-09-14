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Власти Москвы выделят Хабаровску новые троллейбусы

Специалисты городского профильного управления проверят состояние техники
Александр ШТААЛЬ
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Власти Москвы выделят Хабаровску новые троллейбусы

Власти Москвы выделят Хабаровску новые троллейбусы

Фото: Администрация Хабаровска

Власти Москвы выделят Хабаровску новые троллейбусы. В ближайшее время специалисты городского профильного управления проверят состояние техники. Предполагается, что в краевой центр доставят 20 машин.

- По сравнению с теми, которые выходят сейчас на линию в городе, можно сказать, что они практически новые. Делегаты из Хабаровска оценят техническое состояние троллейбусов, выберут лучшие экземпляры. Скорее всего, мы не откажемся ни от одного из них, - рассказал Владимир Ощановский, начальник городского управления промышленности, транспорта и связи.

Отметим также, что ежедневно в краевой столице на маршрут от аэропорта до Комсомольской площади выходят порядка 20 троллейбусов. Машины эксплуатируют уже на протяжении 20-30 лет. С помощью нового транспорта в городе намереваются значительно омолодить состав на «красной линии» города.