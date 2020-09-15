В Хабаровске в 59 классах приостановили обучение Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Хабаровске в 59 классах в 25 общеобразовательных школах приостановили обучение. Такая мера принимается, если за партами отсутствуют 20 процентов ребят. Ограничения вводят на семь дней, из которых пять, обычно, учебные.

- Мониторинг заболеваемости в школах проводят ежедневно. В ближайшее время, вероятно, классов, закрытых на карантин, станет больше. Похожая обстановка наблюдалась в последние месяцы 2019 года, - рассказала Татьяна Матвеенкова, начальник городского управления образования.

Отметим также, что сезонный подъем заболеваемостью ОРВИ в городе зафиксировали с начала сентября. За минувшую неделю эпидпорог превышен на 23,3 процента. В целом в городе острую респираторно-вирусную инфекцию диагностировали у 4056 хабаровчан. К слову, переводить детей на «дистанционку» не планируют, но какие-то ее элементы вполне применимы для обучения здоровых школяров.