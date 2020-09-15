Лесная охрана в Хабаровском крае получила новые патрульные автомобили Фото: Вячеслав РЕУТОВ

Лесная охрана в Хабаровском крае получила новые патрульные автомобили. Сейчас машины ожидают регистрации в поселке Корфовский. Всего доставили 28 автомобилей УАЗ, которые закупили в рамках госпрограммы «Развитие лесного хозяйства в Хабаровском крае». Автомобили УАЗ выполнены в разных комплектациях. Есть пикапы, на которых инспекторам будет удобно патрулировать тайгу и возить в кузове инвентарь или саженцы.

- Неделей ранее по нацпроекту «Экология» в край доставили вездеходы. В этом году за счет федерального финансирования Хабаровский край приобрел уже 45 единиц спецтехники и до конца года закупит пять автобусов, три полуприцепа и два гусеничных трактора, - прокомментировали в пресс-службе краевого правительства.

Отметим также, что 20 сентября страна отпразднует День работников леса. Новая техника станет своего рода подарком краевой службе к профессиональному празднику.