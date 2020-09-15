В ЕАО вода через разрушенную дамбу добралась до домов и дороги Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинском районе ЕАО прорвало дамбу. О происшествии стало известно накануне, 14 сентября. В результате происшествия у села Ленинское зафиксировали подъем уровня воды в реке Амур. Известно, что затоплена дворовая территория нескольких домов населенного пункта, а также объездная дорога.

- На месте происшествия работают сотрудники МЧС. Одновременно с этим специалисты устанавливают размер причиненного стихией ущерба, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Кроме того, следователи проводят проверку с целью установить обстоятельства произошедшего. По ее итогам дадут оценку действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за содержание гидротехнических сооружений населенного пункта. Также при наличии признаков состава преступления могут начаться разбирательства по статье «Халатность».