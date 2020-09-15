В Хабаровском крае заложат на инкубацию икру лососевых рыб ФОТО: Амурском филиале ФГБУ «Главрыбвод»

В Хабаровском крае соберут и заложат на инкубацию оплодотворенную икру лососевых рыб. Работу выполнят в рамках государственного задания. К слову, это самое задание будут выполнять лососевые рыбоводные заводы, находящиеся в зоне деятельности Амурского филиала ФГБУ «Главрыбвод».

- Первый сбор икры провели на Гурском рыбоводном заводе ФГБУ «Главрыбвод» в минувшую пятницу, 11 сентября. На инкубацию заложили 0,601 миллиона штук оплодотворенной икры кеты осенней, - рассказали в Амурском филиале ФГБУ «Главрыбвод».

Анюйский и Удинский рыбоводные заводы подключатся к выполнению задания по сбору икры ориентировочно после 15-18 сентября. Сейчас производители кеты подходят к садкам завода, находятся на дозревании. Во время путины 2020 года собираются заложить на инкубацию не менее 60 миллионов штук оплодотворенной икры. Таким образом обеспечат выполнение государственного задания по выращиванию и выпуску 45 миллионов штук молоди кеты.