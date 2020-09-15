Эсеры прокомментировали итоги выборов в Хабаровском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

Эсеры прокомментировали итоги выборов в Хабаровском крае. Напомним, голосование прошло в минувшее воскресенье, 13 сентября. По его итогам трое из 11 выдвинутых партией «Справедливая Россия» кандидатов получили депутатские мандаты. Об этом сообщили в региональном отделении партии.

Среди выбранных депутатов Дмитрий Игоревич Ван 1991 года рождения, вошедший в Совет депутатов городского поселения «Город Амурск». Он набрал 39,8 процента голосов. В Собрание депутатов Охотского района избрали Николая Александровича Любина 1952 года рождения, к депутатам сельского поселения «Поселок Дормидонтовка» Вяземского района присоединился Дмитрий Викторович Лебедев 1978 года рождения.

Кроме того, на дополнительных выборах по Тополевскому округу в краевую думу достойно выступил Виктор Викторович Шишкин. Результат выборов определило досрочное голосование солдат срочной службы, многие из которых не имеют никакого отношения к нашему краю.

- Увы, мы в очередной раз видим использование административного ресурса в пользу одной большой партии, - резюмировали в региональном отделении партии «Справедливая Россия».