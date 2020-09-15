В Хабаровске доведут до ума долгострой на улице Портовая Фото: Правительство Хабаровского края

Возведение жилого комплекса «Изумрудный» остановилось более трех лет назад. В сентябре этого года через суд удалось заменить застройщика, который обязуется достроить здание.

- Все права на объект передали «Центру инновационных технологий», что является уникальным случаем на Дальнем Востоке. В течение полугода решали вопросы с документацией, получением разрешений. Работу провели при поддержке комитета государственного строительного надзора правительства Хабаровского края, минстроя региона и РФ, а также главы края. Подобная процедура является редкой для страны, а в ДФО - единичный случай, - рассказал Сергей Гришин, директор ЦИТа.

Первый ЖК готов на 80 процентов, второй - на 10-15 процентов. Общую сумму средств, необходимых на достройку, определят после повторного проектирования. К слову, квартиры в домах собираются использовать и для нужд муниципалитета, в том числе для расселения жильцов из ветхих домов.