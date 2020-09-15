Три колледжа Хабаровского края признали лучшими в стране Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Три колледжа Хабаровского края признали лучшими в стране. Рейтинг составили в рамках финала VIII Национального чемпионата WorldSkills Russia. О результатах топ-100 объявил союз «Молодые профессионалы».

- В числе лучших Хабаровский техникум техносферной безопасности и промышленных технологий, Хабаровский технологический колледж и Губернаторский авиастроительный колледж Комсомольска-на-Амуре. К слову, эти образовательные учреждения входят в рейтинг второй год подряд, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Среди организаций, вошедших в топ-100, те, что расположены в Москве, Московской области, республике Татарстан, Свердловской и Тюменской областях, Чувашской республике. К слову, на финале VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» сборная Хабаровского края борется за победу в 13 компетенциях - «Производственная сборка изделий авиационной техники», «Ландшафтный дизайн», «Поварское дело» и другие. Итоги огласят 21 сентября.