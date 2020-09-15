Дачников Комсомольска просят заранее собрать урожай Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре

Дачников Комсомольска просят заранее собрать урожай. Вода в Амуре прибывает и может добраться до ближайших дачных участков. По прогнозу гидрологов, к 1 октября вода может подняться до отметок 700-720 сантиметров.

- Обращаются с просьбой собрать урожай в первую очередь к горожанам, имеющим дачные и огородные участки в поселках Хорпинский, Малая Хапсоль, Парковый, в частном секторе микрорайона Менделеева, садоводствах Ветеран-1 и Ветеран-2, - прокомментировали в пресс-службе мэрии.

В частности обращают внимание жителей, имеющих участки: поселок Малая Хапсоль - улица Шоссейная, 2; поселок Хорпинский - улица Осенняя, 39, 41, 43, 48, 49, 51, 57 и 59; улица Набережная, 20 и 22. Отметим также, что прогнозируют подъем грунтовых вод, это уже ощущают жители поселка Парковый. Жителям поселков Хорпинский, Малая Хапсоль, Парковый, ряда улиц поселка Мылки, микрорайона Менделеева, 66 квартала рекомендуют не хранить вещи и собранный урожай в подвалах и погребках в период прохождения паводка.