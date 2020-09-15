В Хабаровском крае в детском лагере загорелся один из корпусов Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Хабаровском крае в детском лагере загорелся один из корпусов. По предварительной информации, людей на момент происшествия на территории не было, так как лагерь не действующий. О происшествии в пожарную службу сообщили очевидцы в 1:56 по местному времени 15 сентября.

- Пожарные расчеты по сигналу отправились в детский лагерь «Юность». Он находится в Хабаровском районе, село Воронежское. Лагерь в настоящее время закрыт, корпус, в котором возник пожар, не эксплуатируется с 2017 года и обесточен, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Прибывшие огнеборцы установили, что возгорание произошло в одноэтажном деревянном корпусе. Пламя удалось локализовать и позже ликвидировать. В результате из людей никто не пострадал. На месте происшествия работают дознаватели Государственного пожарного надзора МЧС России. Причины возгорания будут установлены в ходе проверки.