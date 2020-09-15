Мэр Биробиджана пережил кризис после заражения коронавирусом ФОТО: аккаунт Александра Головатого в соцсети Instagram

Мэра Биробиджана перевели из реанимационной палаты. Ранее сообщалось, что Александр Головатый заразился коронавирусом и был госпитализирован в больницу. Об этом градоначальник лично сообщил в своем аккаунте в Instagram.

- Семь дней в реанимационной палате дались нелегко. Страшно не иметь возможность просто вздохнуть полной грудью без кислородной маски. Сначала думал - ну что такое уколы и капельницы? Неприятно, но можно перетерпеть. Потом стало хуже, - поделился своими впечатлениями Александр Головатый.

Градоначальник также добавил, что все еще продолжает находиться в больнице под присмотром врачей. Он заверил, что кризис уже миновал и что он постепенно включается в работу.

- Верить или не верить в коронавирус - это личное дело каждого. В конце концов, за свое здоровье мы сами несем ответственность. Будьте здоровы и берегите себя, - резюмировал мэр.