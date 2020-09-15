В Хабаровске выявили новый очаг африканской чумы свиней Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Хабаровске выявили новый очаг африканской чумы свиней. Жертвой стал кабан-одиночка, обитавший на одном из частных подворий в Кировском районе города. Он умер, о заболевании стало известно по итогам анализов.

- Близ дома, где находится свинарник, в радиусе пяти километров установили первую угрожаемую зону, - рассказала Марина Данилова, начальник отдела управления ветеринарии правительства Хабаровского края. - Ветеринары проводят подворный обход местных хозяйств, уточняют размеры местного свиного поголовья, хозяевам животных рассказывают о заболевании.

Животных, находящихся в первой угрожаемой зоне, изымут с целью умертвить и сжечь. После изъятия свиней полы, деревянные кормушки и перегородки в свинарниках демонтируют и сожгут. Хозяева, лишившиеся свиного поголовья из-за АЧС, получат компенсацию - по 214 рублей за каждый килограмм веса умерщвленного животного. Для этого туши перед утилизацией взвешивают, в трех экземплярах составляют акты о количестве изъятых свиней и их общем весе.