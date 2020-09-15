За опасную находку житель Хабаровского края рискует сесть в тюрьму Фото: Алексей БУЛАТОВ

За опасную находку житель Хабаровского края рискует сесть в тюрьму. По предварительной информации, инцидент случился в поселке Тумнин Хабаровского края. У местного 43-летнего жителя нашли и изъяли 148 патронов и затвор от нарезного огнестрельного оружия.

- Сам задержанный объяснил, что обнаружил указанные предметы в районе реки Тумнин и решил оставить их себе. При этом у него не было специального разрешения. Опасную находку фигурант прятал на придомовой территории по месту своего проживания, - прокомментировали в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

Эксперты установили, что основная часть огнестрельного оружия - затвор и патроны, пригодны для ведения стрельбы. Мужчина свою вину признал полностью. В отношении него идет уголовное разбирательство за незаконные приобретение, передачу, хранение оружия и его основных частей. Фигурант рискует лишиться свободы на срок до четырех лет.