Обстановка в Хабаровском крае на 16 сентября 2020: погода, паводки, радиационный фон

На реках региона остается повышенная водность. Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

В Хабаровске 16 сентября существенных осадков не ожидается. Ветер восточный, во второй половине дня северо-восточный, 4-9 м/с. Ночью столбик термометра показал от +9ºС до +11ºС, днем температура воздуха от +19ºС до +21ºС .

В южных районах края местами пройдут небольшие дожди. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Ночью от +8ºС до +13ºС, днем от +19ºС до +24ºС.

В центральных районах возможны небольшие дожди. Ветер восточный, во второй половине дня северо-восточный 3-11 м/с. Ночью температура от +5ºС до +13ºС, днем от +16ºС до +23ºС.

Небольшие дожди прогнозируются и в северных районах края. Ветер переменчивый восточный, северо-восточный, вечером северный 5-10 м/с. Ночью от +3ºС до +10ºС, днем от +11ºС до +17ºС.

На реках региона остается повышенная водность. Уровень Амура у Хабаровска на утро 16 сентября 2020 превысил планку неблагоприятного явления и составил 574 сантиметра. За сутки уровень воды поднялся на 16 сантиметров.

Радиационный фон находится среди нормативных значений.