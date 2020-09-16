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Уровень Амура у Хабаровска и Комсомольска 16 сентября 2020: еще 16 сантиметров

Несмотря на оптимистичные прогнозы гидрологов, уровень Амура продолжает расти
Евгения МОЛОТОВА
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Несмотря на оптимистичные прогнозы гидрологов уровень Амура продолжает рости

Несмотря на оптимистичные прогнозы гидрологов уровень Амура продолжает рости

Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В результате подъема уровней воды на водоемах и подпора грунтовых вод на территории Хабаровского края отмечаются различные подтопления в 16 населенных пунктах шести муниципальных образований. В зоне паводка находятся 12 жилых домов, 1804 участка (придомовые, дачные и земельные). Также отмечается выход воды на 24 участках внутрипоселковых дорог и дорог местного значения.

Уровень Амура у Хабаровска на утро 16 сентября вырос на 16 сантиметров и достиг отметки 574 сантиметров. У Комсомольска-на-Амуре уровень воды вырос на 12 сантиметров и составляет 515 сантиметров. У Николаевска-на-Амуре, в устье уровень воды 164 сантиметра.

В течение двух суток ожидается подъем уровня воды на 35-40 сантиметров. Прогнозируется, что Амур у Хабаровска войдет в цифры опасного явления к 17 сентября до отметки 600 сантиметров, к 20 сентября 650 сантиметров.