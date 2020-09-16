Один из ключевых фигурантов уголовного дела Фургала переведен под домашний арест

Николай Мистрюков в Басманном суде ФОТО: скриншот с видео СУСК РФ

Одним из федеральных информационных агентств опубликована информация о том, что бывший деловой партнер Сергея Фургала и по-совместительству один из ключевых фигурантов уголовного дела экс-губернатора будет дожидаться суда под домашним арестом. Новую меру пресечения для него определил Басманный суд Москвы накануне. Также, как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, Николай Мистрюков и его семья получили государственную защиту.

- Вся семья Мистрюкова, включая его супругу и его самого, на сегодняшний день находится под государственной защитой, - рассказал собеседник агентства.

На прошлой неделе Николай Мистрюков заключил досудебное соглашение со следствием и дал признательные показания, однако, как рассказывает собеседник агентства, ориентируясь на слова адвоката Мистрюкова Алексея Ульянова, ходатайство об изменении меры пресечения было удовлетворено, поскольку «изменились обстоятельства, учитываемые судом при избрании меры пресечения».

Напомним, экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан утром 9 июля в Хабаровске по пути на работу. Басманным судом Москвы ему предъявлено обвинение в организации убийства в 2004 году бизнесмена Евгения Зори, в 2005 году Олега Булатова и в покушении на убийство Александра Смольского. Николай Мистрюков был задержан в ноябре 2019 года по подозрению в причастности к тем же эпизодам.