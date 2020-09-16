В Хабаровском крае готовятся к осеннему призыву Фото: Мария ИГНАТЬЕВА

В Хабаровском крае готовятся к новому осеннему призыву. Закончено формирование призывной комиссии. Соответствующее распоряжение подписал накануне врио губернатора Михаил Дегтярев. Он же и возглавит основной состав комиссии. Замещать Дегтярева будет временно исполняющий обязанности военного комиссара Хабаровского края Григорий Анастасиади.

В основной состав также вошли еще двадцать человек, среди которых врачи и чиновники регионального правительства. В резервный состав, возглавляемый первым заместителем председателя правительства края - руководителем аппарата губернатора и правительства края Александром Никитиным, входят 24 человека.

Ежегодный осенний призыв начнется 1 октября 2020 года и продлится до 31 декабря.