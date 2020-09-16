Хабаровчан приглашают на общекраевой субботник 26 сентября

Власти региона приглашают всех присоединиться к коммунальным службам и волонтерским организациям 26 сентября 2020 года. Фото: Ольга КИВА

Официальные власти заявляют - санитарно-эпидемиологическая ситуация в крае улучшается, темпы заболеваемости COVID-19 пошли на спад. А значит, самое время подготовить регион к предстоящей зиме.

- Общекраевой субботник давно стал своеобразной традицией. Каждый раз в нем участвуют до 100 тысяч человек. Дважды в год - весной и осенью - мы собираемся, чтобы навести порядок в городах и поселках. Осенью субботник устраивается еще и в преддверии Дня края. Надеемся, что в этом году он пройдет на достойном уровне, - отметил и.о. министра ЖКХ края Дарий Тюрин.

Власти региона приглашают всех присоединиться к коммунальным службам и волонтерским организациям 26 сентября 2020 года. Во время мероприятия наведут порядок в парках, скверах, на придомовых территориях и улицах, отремонтируют дороги и спортивные площадки. Кроме того, коммунальщики займутся ликвидацией несанкционированных свалок и мест сбора жидких бытовых отходов.

Напомним, на территории Хабаровского края в общественных местах сохраняется масочный режим.