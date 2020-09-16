Режим ЧС ввели в Комсомольске-на-Амуре из-за паводков Фото: Ольга КИВА

В Хабаровском крае вновь готовятся к паводку. На реках региона сохраняется многоводность. В краевой столице установлены электрические насосы для откачки воды. Город юности также готовится встретить «большую воду». В режим повышенной готовности переведены все службы города. Отдел по молодежной политике администрации города начинает формировать списки добровольцев (волонтеров), которые готовы в случае необходимости помочь людям, оказавшимся в чрезвычайной ситуации или пострадавшим от наводнения.

- Вода подходит к некоторым приусадебным участкам в поселке Хорпинский, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. - Жители поселка Парковый наблюдают заметно повысившийся уровень грунтовых вод.

В поселке Силинский неприметный в обычное время ручей Безымянный из-за высокой воды в Амуре встал на подпор и грозит подтоплением огородов на улице Новой. Вода подходит к садоводческому товариществу «Ветеран».