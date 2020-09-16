Хабаровский филиал Россельхозбанка расширил тарифную линейку РКО для бизнеса

Россельхозбанк ввел в действие сразу три новых тарифных плана для расчетно-кассового обслуживания малого и среднего бизнеса Хабаровского края, ЕАО, ЧАО и Магаданской области. Банк предлагает выгодные условия на услуги по расчетному и дистанционному банковскому обслуживанию (ДБО), а также скидки на обслуживание бизнеса у партнеров РСХБ для держателей корпоративной карты.

Новые тарифные планы - «Расчетный эконом», «Расчетный стандарт» и «Расчетно-кассовый оптима» - дополнили линейку, состоящую из двух базовых тарифов. Они позволяют использовать расширенный набор услуг и оптимально подходят для более крупных компаний. Клиенты могут совершать увеличенное количество бесплатных внешних переводов через ДБО, а также на более выгодных условиях переводить деньги и снимать наличные. На тарифе «Расчетно-кассовый оптима» можно оформить чековую книжку.

- В Россельхозбанке совершенствуются тарифы и система ДБО, чтобы помочь клиентам развивать бизнес, упрощать расчеты и экономить время. Некоторые задачи требуют индивидуальных решений, поэтому в филиале за каждым клиентом закреплен менеджер, который в курсе его финансовых задач и отвечает за результат, - прокомментировал директор Хабаровского филиала Алексей Белокопытов.

Перечень услуг по РКО для управления бизнесом очень широк: открытие и ведение всех типов рублевых и валютных счетов, проведение кассовых операций, предоставление режима «овердрафт» по счетам клиентов, проведение безналичных расчетов, в том числе платежи в рублях и в валюте в адрес физических и юридических лиц.

На всех новых тарифах для РКО Россельхозбанк предлагает юридическим лицам бесплатный зарплатный проект, бесплатные выпуск и обслуживание бизнес-карты, а также бескомиссионные платежи в бюджет и внутрибанковские переводы. Дистанционное управление расчетным счетом осуществляется с помощью электронной системы ДБО «Мобильный банк» и «Интернет-клиент».