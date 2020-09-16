Жительницу Вяземского Хабаровского края будут судить за растрату

Женщина дала признательные показания и активно сотрудничает со следствием. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница города Вяземский Хабаровского края решила незаконно увеличить свой доход. По версии следствия, 44-летняя горожанка, занимая руководящую должность, подделывала отчетные документы, а полученные по ним суммы добавляла к своей заработной плате. Как сообщает УМВД России по Хабаровскому краю, таким образом за период с июня 2019 по июнь 2020 года предприимчивая управляющая присвоила более двух миллионов рублей.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками ОМВД России по Вяземскому району и УФСБ России по Хабаровскому краю, в отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 160 «Присвоение или растрата» Уголовного кодекса Российской Федерации, - отмечают в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Женщина дала признательные показания и активно сотрудничает со следствием. Максимальный срок, предусмотренный за совершение данного преступления - 10 лет лишения свободы.

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