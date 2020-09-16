В Хабаровском крае медиков в числе первых вакцинируют от коронавируса Фото: Виктор ЧЕРНЕНКО

Федеральным правительством принято решение о начале поставок на территорию Хабаровского края вакцины от коронавирусной инфекции нового типа. Информацией об этом поделился на заседании оперативного штаба по мониторингу ситуации и принятию экстренных мер в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции министр здравоохранения Хабаровского края и исполняющий обязанности зампредседателя правительства по социальным вопросам Евгений Никонов.

По его словам, поставки вакцины на территорию региона осуществятся уже к середине октября. А отвечать за них будет «Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи».

- Думаю, первыми в крае получат вакцину медицинские работники, которые трудятся в ковид-госпиталях. Если, по данным ИФА-тестирования, у них не будет выявлены иммуноглобулины класса M и G к SARS к COV-2, а также будет отрицательный результат ПЦР, то медработники, с учётом их добровольного согласия, могут быть вакцинированы, - отметил министр.

Напомним, накануне вакцину от коронавирусной инфекции опробывал на себе врио главы региона Михаил Дегтярев. В своем официальном аккаунте он сообщил, что никаких неприятных последствий после инъекции не ощутил.

- Все нормально, иммунитет хороший, даже температура не поднялась, - подчеркнул он.