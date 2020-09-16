В Хабаровском крае в этом году ловят больше лосося Фото: Евгения МОЛОТОВА

В Хабаровском крае в самом разгаре лососевая путина - 2020. И в краевом министерстве сельского хозяйства подводят промежуточные итоги. Несмотря на сложный период, уже сейчас можно сказать, что путина удалась - 33,4 тысячи тонн лососевых поймали рыбаки по состоянию на 15 сентября 2020 года. Это уже на четыре тысячи тонн больше, чем за весь прошлый год. И это несмотря на то, что лов летней кеты на значительной территории Хабаровского края был под запретом.

- Лососевая путина в этом году идет неплохо, - отметили в управлении рыбного хозяйства и рыбоводства краевого минсельхоза. - Запреты на вылов летней кеты и запрет на использование плавных сетей для промышленной добычи не оказали существенного влияния на количество рыбы.

Плавные сети для промышленного лова могут применять только коренные малочисленные народы. Промысловики пытались заменить такие сети неводами, но в условиях гидрологии Амура это не всегда эффективно.

Разрешенный промысел лососей сегодня уже завершен в Аяно-Майском районе, здесь с 20 июля добыто более 1,2 тысячи тонн горбуши, кеты и гольцов, что выше уровня прошлого года. Завершается большая рыбалка в Охотском районе, где промысловики добыли 24,4 тысячи тонн, что также лучше результатов сезона-2019.

Сейчас осенняя кета уходит в верховья Амура. Путина началась в Комсомольском и Амурском, Нанайском и Хабаровском муниципальных районах.