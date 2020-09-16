В Законодательной думе Хабаровского края утвердили величину прожиточного минимума пенсионера на 2021 год Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Для того чтобы принять новую величину регионального прожиточного минимума пенсионера, которая будет действовать весь следующий год, Законодательная дума Хабаровского края провела внеочередное заседание.

Как отмечают в краевом парламенте, по сравнению с 2020 годом величина прожиточного минимума увеличена и установлена в размере 12 653 рубля, что на 854 рубля выше установленного минимума на 2020 год.

Для справки - величина прожиточного минимума пенсионера складывается из стоимостной оценки потребительской корзины, которая включает в себя минимальный набор продуктов питания, непродовольственные товары, услуги.

- Такой закон принимается ежегодно, потому что стоимость потребительской корзины также ежегодно корректируется, цены на продукты, товары, услуги меняются. В среднем по России прожиточный минимум пенсионера составляет чуть больше девяти тысяч рублей, - отметила Ольга Ушакова, председатель постоянного комитета Законодательной думы Хабаровского края по вопросам социальной политики.

Получить региональную доплату к минимальной пенсии, не дотягивающей до прожиточного минимума, смогут свыше 40 тысяч неработающих пенсионеров, проживающих на территории Хабаровского края. Средний размер доплаты увеличится на 241 рубль и составит 3 619 рублей в месяц. Из краевого бюджета на это будет выделено 1 776 миллионов рублей. Собственно, краевой бюджет выплатит 284,2 миллиона рублей, остальные деньги (1492 миллиона рублей) будут получены в виде межбюджетного трансферта из федерального бюджета.