Власти Комсомольска призывают жителей спасать урожай Фото: Виктор ЧЕРНЕНКО

Уровень воды в Амуре продолжает подниматься. Гидрологи прогнозируют возможный подъем уровня воды у Комсмольска-на-Амуре до отметок в 700-720 сантиметров.

- Администрация города обращается к комсомольчанам, имеющим дачные и огородные участки в поселках Хорпинский, Малая Хапсоль, Парковый, частном секторе микрорайона Менделеева, садоводствах Ветеран-1 и Ветеран-2, с просьбой позаботиться об уборке урожая в ближайшее время, - сообщают в пресс-службе городского муниципалитета. - Особое внимание просим обратить жителей, имеющих участки: поселок Малая Хапсоль - улица Шоссейная, 2; поселок Хорпинский - улица Осенняя, 39, 41, 43, 48, 49, 51, 57, 59, улица Набережная, 20, 22.

Прогнозы сделаны исходя из изучения паводковых ситуаций в 2013 и 2019 годах, на которые пришлись самые масштабные наводнения за последние годы.