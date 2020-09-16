В театрах и кинотеатрах Хабаровского края разрешили заполнять залы полностью

Ожидаем аншлаги на фильмах, спектаклях и концертах - зрители соскучились Фото: Ксения ТУРТЫГИНА

В Хабаровском крае продолжают снимать ограничительные меры по коронавирусу. На заседании оперативного штаба по коронавирусу в краевом правительстве Татьяна Зайцева, руководитель управления Роспотребнадзора по краю, сообщила об отмене «шашечной рассадки».

Речь идет о более ранних рекомендациях санврачей для театров, кинотеатров и концертных организаций при проведении культурно-массовых мероприятий в закрытых помещениях. Зрителей рекомендовали рассаживать через кресло, рядом могли сидеть только те, кто живет в одном доме.

- У нас есть рекомендации для театров и концертных организаций для профилактики коронавирусной инфекции. Зрителям необходимо правильно носить защитные маски, требования к рассадке в документе действительно отсутствуют, - сообщила Татьяна Зайцева. - Каждая организация будет рассмотрена в индивидуальном порядке. Важно отметить корректную работу вентиляционной системы, кратность воздухообмена. Другими словами, не допускается вторичное поступление воздуха в залы, он должен удаляться.

Кроме того, в ближайшее время рассмотрят отмену этого требования и к предприятиям общепита. И новость, которая наверняка обрадует работников этой сферы: официантам и кассирам нет необходимости носить латексные перчатки. У многих из-за длительного ношения таких перчаток начался дерматит. Татьяна Зайцева сказала, что в рекомендациях нет пункта об использовании именно латексных перчаток, их вполне можно заменить тканевыми.