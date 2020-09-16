Предпринимателей Дальнего Востока приглашают на онлайн-проект «Школа экономии»

До следующего вебинара осталось совсем немного времени. Скриншот сайта проекта

В четверг, 17 сентября 2020 года, состоится третья встреча участников проекта «Школа экономии». Проект организует Дальневосточный Сбербанк.

Как отметили в пресс-службе банка, проект представляет собой серию бесплатных образовательных вебинаров. Рассчитаны они как на начинающих, так и на опытных предпринимателей.

Трансляция начнется в 16 часов. Предварительно нужно зарегистрироваться на сайте «Школы экономии». Слушателям расскажут о преимуществах телемедицины, возможности экономить с помощью корпоративной мобильной связи и способе расчетов с использованием QR-кодов.

А 24 сентября в «Школе экономии» проведет урок на тему «Маркетинг в помощь» Игорь Манн - известный российский маркетолог. Своим выступлением он завершит цикл вебинаров.