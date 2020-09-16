В Хабаровске из ларьков по улице Совхозной изъяли 656 бутылок контрафактного алкоголя Фото: Правительство Хабаровского края

В правительстве Хабаровского края регулярно проходят рейды по выявлению нарушений в торговле. Недавно внимания сотрудников главного регионального управления государственного контроля и лицензирования удостоились ларьки и киоски на улице Совхозной.

- По результатам проведенных мероприятий было изъято 656 единиц алкогольной продукции, - рассказали в главном управлении. - Установлено, что земельные участки, на которых находятся торговые объекты, зарегистрированы с видом пользования на некапитальные постройки. Предприниматели установили нестационарные торговые объекты. В действиях предпринимателей усматриваются признаки административных правонарушений в части торговли в нестационарном объекте - без лицензии и без сопроводительных документов на спиртовую и алкогольную продукцию.

Предпринимателям повезло, что раньше они к административной ответственности не привлекались - отделались не такими большими штрафами. Но, предупреждают в ведомстве, если подобное правонарушение повторится в течение года, им придется заплатить около миллиона рублей.

Вообще же, в ходе рейдов из незаконного оборота было изъято более 15 тысяч единиц алкогольной и спиртосодержащей продукции - это более 1400 декалитров. По результатам контрольных мероприятий, в ходе которых выявлены нарушения, возбуждены 190 административных дел.

В управлении отмечают, что если вы стали свидетелем продажи контрафактного алкоголя, то можно позвонить по телефону горячей линии 8 (4212) 32-86-37. К нарушителям немедленно примут меры.