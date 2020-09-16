Рассмотрение апелляции адвокатов Сергея Фургала перенесли на 18 сентября

Мосгорсуд знакомится с материалами следственного дела Фото: Правительство Хабаровского края

Сегодня в Мосгорсуде должно было пройти слушание по поводу апелляционной жалобы, которую подали адвокаты экс-губернатора Хабаровского края.

Речь идет об обжаловании меры пресечения Сергею Фургалу, которого Басманный районный суд оставил под стражей до 21 декабря, приняв во внимание доводы следствия о том, что в противном случае обвиняемый сможет оказать влияние на показания свидетелей.

Апелляционная жалоба должна была быть рассмотрена вышестоящим - Московским городским судом - 16 сентября. Однако суд решение отложил.

- Заседание отложено на пятницу для того, чтобы Сергей Иванович мог ознакомиться с делом, - цитирует ТАСС адвоката Фургала.

Заседание назначено на 17:00 по хабаровскому времени 18 сентября. Сам экс-губернатор Хабаровского края будет присутствовать на нем по видеосвязи.