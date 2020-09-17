Обстановка в Хабаровском крае на 17 сентября 2020: погода, заболеваемость, радиационный фон Фото: Алексей ФОКИН

В Хабаровском крае с 17 по 18 сентября на территории центральных и северных районов пройдут дожди, местами сильные. Наиболее неблагоприятную погоду прогнозируют в Хабаровском, Нанайском, Верхнебуреинском районах и районе имени Полины Осипенко.

Сегодня, 17 сентября, в Хабаровске дождь, ночью +13 +15, днем +17 +19, ветер восточный 6-13 м/с. На юге края ночью небольшие дожди, днем дожди, ночью +10 +16, днем +16 +21, ветер юго-восточный 9-14 м/с. В центральных районах дожди, местами сильные, ночью +5 +15, днем +10 +21, ветер преимущественно северных направлений 7-13 м/с. На севере региона преимущественно без осадков, местами дожди и сильные дожди, ночью +1 +10, днем +10 +17, ветер северный 5-12 м/с.

Данные предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Согласно информации регионального минздрава, общее число заражений коронавирусом в регионе 11126.