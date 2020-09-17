В Хабаровске торговля кукурузой и мороженым продлится до 31 октября

В Хабаровске торговля кукурузой и мороженным будет до 31 октября Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске торговля кукурузой, сладкой ватой, квасом, выпечкой и мороженым продлится до 31 октября. В этом году точки продаж организовали более чем в 680 местах. К слову, за время пандемии уличная торговля пострадала, но не сильно.

- Не смогли приступить к работе всего 52 точки из почти семи сотен, - комментирует Елена Тринцукова, начальник городского отдела по организации работы рынков и мелкой розницы. - Тем не менее, с учетом ограничительных мер, лоточники достойно отработали лето.

Отметим также, что в мэрии по просьбам бизнесменов определили новые места для реализации продукции. Точки продаж будут находиться на улице Штурманской, где раньше располагался стихийный рынок. Кроме того, на улице Тихоокеанской в следующем году на месте нелегального рынка благоустроят место реализации сельхозпродукции.