Ухудшение погоды прогнозируют в Хабаровском крае Фото: Ольга КИВА

Ухудшение погоды прогнозируют в Хабаровском крае. По оценкам синоптиков, дожди, местами сильные, ожидаются в северных и центральных районах края в период с 17 по 18 сентября. Наиболее неблагоприятной будет погода в Хабаровском, Нанайском, Верхнебуреинском районах и районе имени Полины Осипенко.

- Гидрологи отмечают, что обильные осадки могут привести к кратковременным подтоплениям придворовых территорий. Не исключены размытия грунтовых покрытий на местных дорогах, нарушения в работе объектов ЖКХ и энергетики, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Отметим, что в регионе усилили контроль за гидрологической обстановкой в связи с неустойчивой погодой и выпадением осадков различной интенсивности. Организовано межведомственное взаимодействие с едиными дежурно-диспетчерскими службами муниципальных образований, дежурными сменами министерств и ведомств, ведется оперативный обмен информацией.