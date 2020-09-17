Школьники в Хабаровске с риском для жизни сократили дорогу домой Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Школьники в Хабаровске с риском для жизни сократили дорогу домой. Несовершеннолетних выявили во время рейда «Подросток - досуг» в районе железнодорожной станции «Хабаровск-2».

- Особенность станции «Хабаровск-2» в ее расположении - рядом находится жилой район. Местные жители, направляясь домой через железнодорожное полотно, зачастую пренебрегают правилами безопасности, - прокомментировали в пресс- службе УТ МВД России по ДФО.

По предварительной информации, выявленные во время рейда 17-летние подростки проигнорировали пешеходный виадук, находившийся в пятидесяти метрах от ребят. Нарушители пошли через железнодорожные пути напрямую, по рельсам в неустановленном месте. Позже школьники объяснили, что просто хотели сократить путь до дома. Правоохранители провели с ребятами профилактическую беседу и составили в отношении них административные протоколы.