В Биробиджане 17 сентября ожидаются сильные дожди Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Биробиджане 17 сентября ожидаются сильные дожди. По оценкам специалистов, из-за обильных осадков есть вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций - дорожных аварий, подтопления населенных пунктов дождевыми водами, подъемов уровня воды на малых реках области.

- Местных жителей убедительно просят позаботиться о сохранности урожая, перегнать домашний скот с низменных приусадебных участков. Пожалуйста, воздержитесь от сплавов, походов в лес, выхода на воду на маломерных суднах, - прокомментировали в пресс- службе ГУ МЧС России по ЕАО.

Местным жителям напоминают, что после получения сообщения о непогоде лучше остаться дома. Если требуется помощь, или вам стало известно о необходимости проведения спасательных работ, звоните по номеру «101». Единый телефон вызова экстренных служб - «112».