Дровяную котельную модернизируют в Хабаровском крае ФОТО: Администрация Ванинского района

Дровяную котельную модернизируют в Хабаровском крае. Вопрос обсудили накануне, 16 сентября, глава Ванинского района Александр Наумов, руководитель местного ресурсоснабжающего предприятия Виктор Ямков и глава поселка Высокогорный.

- Речь шла в целом об изменении концепции отопления поселка Высокогорный. Предполагается закрытие старой угольной котельной, расположенной практически в центре населенного пункта, и глубокая модернизация дровяной котельной, находящейся за пределами поселения, перевод ее на угольное топливо, - рассказали в районной администрации.

Отметим также, что решать вопрос с модернизацией будут исходя их экологических соображений. За отопительный сезон дровяная котельная сжигает семь тысяч кубометров дров. С каждым годом запасаться таким большим объемом дровяного топлива местным коммунальщикам все сложнее. Ожидается, что проект строительства новой котельной подготовят в 2021 году.