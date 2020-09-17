Впервые за пять лет Хабаровск и Санкт-Петербург свяжет прямой авиарейс ФОТО: Аэропорт Хабаровска

Впервые за пять лет города Хабаровск и Санкт- Петербург свяжет прямой авиарейс. Полеты начнутся с 26 октября 2020 года. Выполнять из будет авиакомпания Nordwind Airlines совместно с Pegas Fly. Об этом сообщили в пресс- службе хабаровского аэропорта.

Предполагается, что полеты будут выполняться два раза в неделю - в понедельник и четверг. Вылет из Пулково в 12:50, прибытие в Хабаровск в 3:50 (по местному времени для каждого аэропорта). Для перевозки пассажиров будут использовать широкофюзеляжный самолет Boeing 767-300 в двухклассной компоновке 290 кресел, из которых 278 - это класс «Эконом» и 12 - «Бизнес».

Внимание пассажиров обращают на то, что продажа авиабилетов уже открыта. Напомним, последний беспересадочный рейс из Хабаровска в Санкт- Петербург выполнила авиакомпания «Трансаэро» в сентябре 2015 года.