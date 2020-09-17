В Биробиджане из горящей квартиры спасли инвалида Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Биробиджане из горящей квартиры спасли инвалида. По предварительной информации, сообщение о пожаре в многоэтажке по улице Миллера поступило в службу спасения вечером 16 сентября. Пожарные расчеты оперативно отправились на место происшествия.

- По прибытии огнеборцы прошли в квартиру, где находился очаг возгорания. В помещении на полу без сознания лежал мужчина - хозяин жилья. Спасатели надели на него защитную маску и вынесли из горящего дома, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО.

Кроме того, пожарные эвакуировали еще трех жителей, была опасность отравления их угарным газом. Пока сообщается, что очаг пожара находился на кухне. Не исключена версия неосторожного обращения с огнем при курении.

Жителям региона напоминают, что в экстренных случаях нужно звонить по единому телефону «112».