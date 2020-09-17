Волонтеры из Хабаровска поработают в «Херсонесе Таврическом» ФОТО: Государственный историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический»

Волонтеры из Хабаровска поработают на территории музея-заповедника «Херсонес Таврический». Мероприятие с участием добровольцев проводят в рамках проекта «Волонтеры наследия. Херсонес-2020». Он объединит добровольцев со всей страны.

- Участникам проекта предстоит провести работы по благоустройству древнего города и его хоры в сентябре-октябре текущего года. Они будут благоустраивать участки на территории хоры Херсонеса и загородного некрополя, - рассказали в государственном историко-археологическом музее-заповеднике.

Кроме хабаровчан участвовать в проекте пожелали добровольцы Новгорода, Пскова, Санкт-Петербурга, Чебоксар и Москвы. Волонтеры расчистят территорию от мусора, окрасят защитные конструкции, посадят зеленые насаждения в Херсонесе, окажут помощь в зарисовке археологического материала под руководством опытных мастеров.

Участникам проекта обеспечат проживание, проезд до места проведения мероприятия и трехразовое питание.