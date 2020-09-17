Уровень Амура у Хабаровска 17 сентября 2020 года: вода на отметке 595 сантиметров Фото: Борис КОКУРИН

По данным на утро 17 сентября 2020 года, уровень Амура у Хабаровска составил 595 сантиметров. По прогнозам гидрологов, в течение двух суток ожидается подъем уровня воды на 35-40 сантиметров. Отметим также, что 17-18 сентября возможно достижение отметки опасного явления - 600 сантиметров. При смещении гребня паводка 19-20 сентября ожидается уровень воды 650 сантиметров.

- На реках сохраняется повышенная водность. Остаются затопленными поймы рек Амур, Бурея, Уссури, Кур, Тунгуска, Амгунь на глубину 0,1-1,9 метра, - прокомментировали в пресс- службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Жителей Хабаровска просят сохранять спокойствие. Гидрологическая обстановка находится на постоянном контроле сотрудников чрезвычайного ведомства. Напомним, в экстренных ситуациях нужно звонить по единому номеру телефона «112».