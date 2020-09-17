В Хабаровске машина при движении задним ходом насмерть сбила пенсионера Фото: УМВД России по городу Хабаровску

В Хабаровске машина при движении задним ходом насмерть сбила пенсионера. Происшествие случилось накануне, 16 сентября, во дворе дома на улице Даниловского. По предварительной информации, в первой половине дня автомобиль Isuzu Elf сдавал задним ходом, водитель не сориентировался и допустил наезд на стоящего пешехода-мужчину.

- Пострадавший 1934 года рождения скончался в машине скорой медицинской помощи по пути в больницу, - прокомментировал информированный источник.

Известно, что за рулем иномарки находился мужчина 1987 года рождения. При себе у него были водительские права категории «В,В1,С,С1». Стаж вождения с 2013 года. На момент происшествия был трезв.

Автолюбителей Хабаровска убедительно просят соблюдать правила дорожного движения, быть предельно внимательными во время управления автомобилем.