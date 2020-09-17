В Хабаровске оцифруют книжные памятники XVIII века Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске оцифруют книжные памятники XVIII века. Издания в электронном виде разместят на портале Национальной электронной библиотеки. Речь идет о 52 старинных книгах, находящихся в фондах Дальневосточной государственной научной библиотеки.

- Сначала выбрали 103 документа из фонда редких и ценных изданий библиотеки для признания книжными памятниками. В итоге для участия в проекте выбрали список на 52 единицы. Среди них «Военные морские сигналы/По велению его императорского величества, изданные при министерстве военных морских сил в 1807 году», издание 1805 года «Описание об артиллерийском орудии именуем карронада», историко-критическое рассуждение М. Погодина «О происхождении Руси» 1825 года, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

На сегодняшний день специалисты уже сканируют документы. К слову, с 2014 года работу ведут с помощью планетарного сканера. Всего в электронный вид перевели 765 документов, в том числе краеведческую литературу.