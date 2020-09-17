Власти Хабаровска запаслись миллиардом на перспективные строительные объекты Фото: Администрация Хабаровска

Власти Хабаровска предусмотрели 1,2 миллиарда рублей на перспективные строительные объекты. В списке инвестиционных проектов 84 объекта. К слову, реализовать масштабные задумки в краевой столице решили несмотря на пандемию.

- Деньги потратят на строительство дорог, канализации, водовода, школ, садиков, спортобъектов. По некоторым объектам придется ужаться, корректировать планы, а по каким-то проектам искать дополнительные возможности. Однако вопреки всем трудностям выход будет найден, - сказал мэр Сергей Кравчук.

Отметим также, что среди перспективных АИПов возведение школы в микрорайоне «Строитель». В списке садики, школы и лицеи. По некоторым из них прорабатывают вопрос подготовки земельного участка, по другим разрабатывают проектно-сметную документацию. Кроме того, собираются построить спорткомплекс с 50-метровым бассейном, ледовой ареной и спортивными залами, учебный корпус для отделений спортивных секций парусного спорта и гребли.