В хабаровской больнице запустили новый бактериологический анализатор Фото: Правительство Хабаровского края

В хабаровской больнице запустили новый бактериологический анализатор. Устройство купили на деньги из федерального бюджета для КГБУЗ «Городская клиническая больница №10» министерства здравоохранения края.

- Аппарат предназначен для идентификации микроорганизмов и определения их чувствительности к антимикробным препаратам. С помощью устройства результат получают за 5-8 часов. Для сравнения, обычный метод с помощью подсчета в чашке Петри занимал четыре-пять дней на проведение исследования, - рассказали в горбольнице №10.

С помощью бактериологического анализатора сэкономят бесценное для пациента время, обеспечивая при этом надежный результат. В планах подключить бактериологический анализатор к лабораторной информационной системе. Это значит, что данные будут отправлять в медицинскую информационную систему, специалисты смогут видеть результаты исследования сразу после его готовности. То есть врачи любой больницы могут обратиться к более ранним анализам пациента в случае необходимости.