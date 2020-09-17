В Комсомольске «Фестиваль уличного кино» пройдет при любой погоде Фото: Роман ЗЛОБИН

В Комсомольске -на- Амуре «Фестиваль уличного кино» пройдет при любой погоде. В этом заверили организаторы события. Напомним, такое мероприятие в Городе юности устраивают впервые. Его старт намечен на завтра, 18 сентября, место проведения: площадь перед ДК Авиастроителей. К слову, синоптики на ближайшие дни прогнозируют дождь. На случай осадков предусмотрели организацию кинопоказа в здании дворца.

- В программе фестиваля развлекательная программа, концертные номера, открытие фестиваля, которое состоится 18 сентября, начало в 19:00, праздничное мероприятие «Ярмарка осенних открытий», ярмарка- продажа, игры, интересные конкурсы и розыгрыш призов, мастер-классы, - рассказали в пресс- службе городской администрации.

Напомним, фестиваль продлится до 20 сентября. Более подробная информация на сайте мэрии.