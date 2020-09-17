Воспитанников Бикинского психоневрологического интерната переселили в новое здание в селе Тополево ФОТО: КГБУ "Бикинский психоневрологический интернат"

Воспитанников Бикинского психоневрологического интерната переселили в новое здание в селе Тополево Хабаровского района. По предварительным данным, новоселье в современном здании отметят 49 ребят. Об этом сообщили в региональном минсоцзащиты накануне.

- Созданные комфортные условия на новом месте жительства повышают качество предоставляемых социальных услуг. Ребенок- инвалид - это прежде всего ребенок с теми же потребностями и интересами, что и у других детей, - рассказали в министерстве социальной защиты Хабаровского края.

Отметим также, что для юных пациентов в новом интернате создали условия, приближенные к семейным. Для ребят силами воспитателей и добровольцев организуют развивающие занятия и игры. Также планируют регулярно вывозить воспитанников на реабилитационные занятия и в дальнейшем содействовать устройству таких детей в семьи.