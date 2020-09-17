История наводнений в Хабаровском крае, начиная с 1861 года Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре

В Хабаровском крае история наводнений из-за разлива реки Амур берет начало в 1861 году. К слову, в первый раз водная стихия проявила себя через три года после присоединения Приамурья к России. Размах ее оценили первые переселенцы.

- Следующее наводнение зафиксировали в 1872 году. У будущего Хабаровска вода тогда поднялась до отметки в 722 сантиметра. Следующее наводнение случилось в 1897 году. Для справки, с этого года начали вести постоянные гидрологические наблюдения на Амуре, - рассказали в пресс-службе администрации Комсомольска-на-Амуре.

В последующие годы большой подъем воды фиксировали в 1915 и в 1928 годах. Во втором случае гидрологи зафиксировали целых четыре гребня паводка. В 1932 году, по оценкам некоторых специалистов, уровень воды в Амуре у только что заложенного Комсомольска был 687 сантиметров. Подъемы воды также фиксировали в 1958-1959, 1979, 1981, 1984, 1985, 2013 и 2019 годах.